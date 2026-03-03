Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

“Noi che non c’eravamo”: l’assedio di Sarajevo con gli occhi della GenZ

Ludovica Passeri

La storia di Ajna Mesic, studentessa e attivista: "Mio padre è morto quando avevo un anno per le conseguenze di una granata che lo colpì durante l'inferno della guerra degli anni Novanta. Ho trasformato il mio dolore in impegno sociale. Vi spiego cosa non funziona nel mio Paese trent'anni dopo gli Accordi di Dayton"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ