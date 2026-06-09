Risiko banche: a sparigliare le carte è Intesa Sanpaolo

Dopo la proposta di fusione da parte del Banco Bpm nei confronti di Mps-Mediobanca arrivano Intesa Sanpaolo-Unipol che, con una operazione concepita insieme, puntano al Monte dei Paschi, una offerta quella di Intesa, che mette sul piatto non solo denaro ma un mix di titoli azionari e contanti. Cosa vuol dire tutto questo? Che è in atto il consolidamento bancario nel nostro Paese e il settore si sta configurando in modo diverso rispetto a oggi.