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Perché il voto a São Tomé e Príncipe riguarda anche Russia e Ue

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Ex colonia portoghese indipendente dal 1975, São Tomé e Príncipe è un arcipelago situato nel Golfo di Guinea rimasto per lungo tempo ai margini dell'attenzione geopolitica internazionale. Negli ultimi mesi, però, vi è tornato con decisione. Per due ragioni concomitanti

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