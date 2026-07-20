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Trump anticipa i suoi post a chi paga: cosa può accadere?

Michele Marsico

Michele Marsico

©Getty

Dal 1° agosto la società della famiglia Trump venderà a banche e fondi un feed a pagamento (circa 100mila dollari al mese) che consegna in anticipo i post dei dieci account più influenti di Truth Social, quello del presidente compreso. Per giustificare il prezzo, l'azienda ha ammesso ciò che nessuno alla Casa Bianca avrebbe dovuto dire: “I mercati si muovono già sui post di Truth Social”. Nessun illecito e vi spieghiamo il perché

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