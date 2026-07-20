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Salute e Benessere

Che fine fa il nostro corpo nel mercato del dating

Federica De Lillis

©Getty

Le dating app hanno dato vita a un modo contemporaneo di incontrarsi, fatto di like, match e interazioni istantanee, una dinamica che mette al centro l’immagine corporea con il potere di influenzare il modo in cui guardiamo il nostro corpo

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