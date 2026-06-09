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Come fa la Corea del Nord a crescere? Ce lo dicono (anche) i satelliti

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La notizia arriva dall'acerrimo nemico, la Corea del sud: negli ultimi mesi c’è stata un’evidente crescita dell’illuminazione notturna, ossia di uno dei parametri più affidabili per valutare la prosperità di un Paese. E a quel che risulta, l’intensità e l’ampiezza dell’illuminazione notturna di Pyongyang sono triplicate rispetto a 5 anni fa. Ma non è l'unico indicatore di crescita

 

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