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The Miniature Wife, una guerra coniugale in formato tascabile: follia, veleno e humor nero

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Una moglie alta appena quindici centimetri, un matrimonio in rovina sul punto di esplodere e una casa che si trasforma in una giungla piena di insidie. "The Miniature Wife" parte da una premessa surreale per raccontare, tra humour nero e fantascienza, il lato più cinico delle relazioni moderne. Visivamente pop, ricca di citazioni cinematografiche e sorretta da due interpreti irresistibili, la serie trasforma una commedia degli equivoci in una satira pungente sul fallimento della vita perfetta

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