Una moglie alta appena quindici centimetri, un matrimonio in rovina sul punto di esplodere e una casa che si trasforma in una giungla piena di insidie. "The Miniature Wife" parte da una premessa surreale per raccontare, tra humour nero e fantascienza, il lato più cinico delle relazioni moderne. Visivamente pop, ricca di citazioni cinematografiche e sorretta da due interpreti irresistibili, la serie trasforma una commedia degli equivoci in una satira pungente sul fallimento della vita perfetta