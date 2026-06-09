The Miniature Wife, una guerra coniugale in formato tascabile: follia, veleno e humor nero
Una moglie alta appena quindici centimetri, un matrimonio in rovina sul punto di esplodere e una casa che si trasforma in una giungla piena di insidie. "The Miniature Wife" parte da una premessa surreale per raccontare, tra humour nero e fantascienza, il lato più cinico delle relazioni moderne. Visivamente pop, ricca di citazioni cinematografiche e sorretta da due interpreti irresistibili, la serie trasforma una commedia degli equivoci in una satira pungente sul fallimento della vita perfetta
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