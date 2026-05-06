Quanto è faticoso per gli uomini chiedere aiuto?
I maschi si dicono più sicuri delle donne rispetto alla propria competenza emotiva, ma poco più di 1 su 10 riesce a gestire davvero le emozioni forti. In occasione del mese di maggio, il servizio di psicologia Unobravo insieme all'associazione MicaMacho lancia la campagna provocatoria“Unobravo for Men” che invita l’universo maschile - il più riluttante a prendersi cura del proprio benessere mentale - a rivendicare il diritto di chiedere aiuto
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