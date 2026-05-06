Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Quanto è faticoso per gli uomini chiedere aiuto?

Giulia Mengolini

©Getty

I maschi si dicono più sicuri delle donne rispetto alla propria competenza emotiva, ma poco più di 1 su 10 riesce a gestire davvero le emozioni forti. In occasione del mese di maggio, il servizio di psicologia Unobravo insieme all'associazione MicaMacho lancia la campagna provocatoria“Unobravo for Men” che invita l’universo maschile - il più riluttante a prendersi cura del proprio benessere mentale - a rivendicare il diritto di chiedere aiuto

 

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ