Psichedelici, LSD e salute mentale: dove si spinge oggi la ricerca?

Dalla scoperta dell’LSD negli anni ’40 allo stop imposto negli anni ’70, fino alla ripresa degli studi negli ultimi anni: la ricerca su sostanze psichedeliche torna a esplorare il loro possibile impiego contro ansia, depressione e dipendenze. ne abbiamo parlato con Danilo De Gregorio, Professore Associato in Farmacologia presso l’Università Vita Salute San Raffaele e Project Leader dell’Unità di Neuropsicofarmacologia dell’Ospedale San Raffaele dove studia proprio il potenziale terapeutico degli allucinogeni