Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Psichedelici, LSD e salute mentale: dove si spinge oggi la ricerca?

David Saltuari

David Saltuari

©Getty

Dalla scoperta dell’LSD negli anni ’40 allo stop imposto negli anni ’70, fino alla ripresa degli studi negli ultimi anni: la ricerca su sostanze psichedeliche torna a esplorare il loro possibile impiego contro ansia, depressione e dipendenze. ne abbiamo parlato con Danilo De Gregorio,  Professore Associato in Farmacologia presso l’Università Vita Salute San Raffaele e Project Leader dell’Unità di Neuropsicofarmacologia dell’Ospedale San Raffaele dove studia proprio il potenziale terapeutico degli allucinogeni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ