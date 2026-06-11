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Incendio ad autonoleggio Sicily by Car di Palermo: nuova intimidazione

Cronaca

Alle 2.30 della notte scorsa alcune squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenute in via San Lorenzo per un incendio di origine dolosa nel parcheggio dell'azienda che ha danneggiato undici mezzi: nove auto e due furgoni

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Nuova intimidazione a Palermo contro la Sicily by car, società di auto noleggio dell'imprenditore Tommaso Dragotto, la terza in meno di tre mesi. Alle 2.30 della notte scorsa alcune squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenute in via San Lorenzo per un incendio di origine dolosa nel parcheggio dell'azienda che ha danneggiato undici mezzi: nove auto e due furgoni. Contro l'ingresso dello stesso deposito il 21 marzo scorso erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov, mentre il 27 maggio un'altra intimidazione aveva riguardato lo spazio espositivo di Villagrazia di Carini, che era stato inaugurato pochi giorni prima. In quella circostanza andarono distrutte circa venti auto parcheggiate all'interno della struttura. 

 

Allarme nel capoluogo siciliano

 

La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio de Lucia, hanno eseguito 8 fermi  per "contrastare, nell' immediatezza, l'escalation criminale che, da novembre 2025, sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale / San Lorenzo", spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risala alla notte scorsa e ha colpito, per l'ennesima volta, il deposito di Sicily by car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. 

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