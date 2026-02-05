Il dobermann Penny è il cane più bello del mondo del 2026: ecco la classifica
Anche quest’anno la mostra canina del Westminster Kennel Club ha eletto il cane più bello del mondo. Oltre 3mila concorrenti provenienti da decine di Paesi diversi e solo sette finalisti che si sono contesi il titolo sfilando al Madison Square Garden di New York
- È Penny, un dobermann di 4 anni, il cane più bello del mondo. Penny si è aggiudicata il premio più ambito degli Stati Uniti alla mostra canina del Westminster Kennel Club.
- A conquistare i giudici è stata la posa maestosa che il dobermann ha assunto nell’ultimo round di valutazione, quando ha sfilato insieme agli altri finalisti al Madison Square Garden di New York.
- Penny ha battuto più di 3000 cani provenienti dai 50 stati Usa e 17 paesi che hanno gareggiato nella 150esima edizione dell’evento annuale.
- La selezione per giungere all’elezione del cane più bello del mondo inizia con una gara tra cani della stessa razza. Ognuna delle 202 razze in gara quindi ha prima eletto il proprio vincitore che ha poi gareggiato nuovamente per arrivare tra i finalisti e battersi infine contro Penny.
- Il secondo posto, noto come Reserve Best in Show, è andato a Cota, un Chesapeake Bay retriever di 5 anni.
- Il terzo posto tra i finalisti è andato a Zaida, un segugio afghano.
- Appena sotto il podio si è piazzato Cookie, un piccolo maltese dal pelo lungo ed elegante.
- Quinta posizione nella classifica finale per JJ, un lhasa apso.
- Graham, un anziano cane da pastore inglese, si è aggiudicato il sesto posto tra i cani più belli del mondo.
- Infine, a chiudere la classifica dei finalisti c'è Wager, un fox terrier liscio.