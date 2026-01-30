Anas, l'AD Gemme: "Per le strade necessari più fondi europei"

Le parole dell'AD di Anas

"Con Anas, infatti, - ha ricordato Gemme - siamo impegnati nella sicurezza stradale su tutti i fronti: attraverso investimenti programmati di manutenzione predittiva delle strutture, allineandoci alle direttive europee sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che prevedono controlli dell'intera rete per eliminare i punti critici e i tratti più pericolosi, con l'obiettivo di identificare meglio le priorità di intervento. Inoltre, lavoriamo a controlli continui dei nostri viadotti, ponti e gallerie utilizzando metodologie innovative e soluzioni all'avanguardia come sensori e algoritmi di machine learning e stiamo progressivamente digitalizzando le strade per un migliore controllo del traffico a fini della sicurezza. Senza dimenticare l'educazione stradale, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale e con le campagne di prevenzione come "Guida e Basta".