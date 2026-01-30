Anas, l'AD Gemme: "Per le strade necessari più fondi europei"

Offerte Sky
Anas, l'Amministratore delegato Gemme: "Per le strade necessari più fondi europei"

Intervenuto al convengo PIARC "Tecnologie innovative per migliorare la sicurezza stradale", l'AD di Anas chiede maggiori risorse europee per adeguare la rete stradale alle nuove direttive sulla sicurezza

L'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, è intervenuto al convegno PIARC “Tecnologie innovative per migliorare la sicurezza stradale”, sottolineando gli ingesti costi che la società deve affrontare per assicurare sicurezza, resilienza e accessibilità della rete nazionale. Gemme ha auspicato che la Commissione Europea destini maggiori risorse alle strade, così da renderle conformi alle direttive europee sempre più stringenti.

Le parole dell'AD di Anas 

"Con Anas, infatti, - ha ricordato Gemme - siamo impegnati nella sicurezza stradale su tutti i fronti: attraverso investimenti programmati di manutenzione predittiva delle strutture, allineandoci alle direttive europee sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che prevedono controlli dell'intera rete per eliminare i punti critici e i tratti più pericolosi, con l'obiettivo di identificare meglio le priorità di intervento. Inoltre, lavoriamo a controlli continui dei nostri viadotti, ponti e gallerie utilizzando metodologie innovative e soluzioni all'avanguardia come sensori e algoritmi di machine learning e stiamo progressivamente digitalizzando le strade per un migliore controllo del traffico a fini della sicurezza. Senza dimenticare l'educazione stradale, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale e con le campagne di prevenzione come "Guida e Basta".

La rete Anas

Gemme ha infine richiamato la complessità della rete Anas, che conta oltre 32.500 km, 18.720 ponti, 2.157 gallerie e più di 8 milioni di transiti giornalieri, evidenziando lo sforzo quotidiano degli 8.000 dipendenti impegnati a garantirne sicurezza e accessibilità.

