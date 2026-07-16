Il gioielliere piemontese è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’uccisione, nel 2021, di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio e il ferimento di un terzo. Salvini dopo la sentenza ha lanciato un appello a Mattarella per la grazia: oggi i capigruppo del centrodestra alla Camera e Senato hanno avviato la raccolta firme
Bisogna valutare la possibilità di far “tornare a casa” Mario Roggero. All’indomani della sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato in suo favore. "Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa", ha scritto su X il ministro, aggiungendo che da anni c’è "una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle" ed è stato "consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato". Per questo, ha sottolineato Crosetto, "ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare".
Salvini: “Centrodestra promuova la richiesta di grazia”
Già ieri si è espresso il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che si è rivolto a Sergio Mattarella per chiedere la grazia per Roggero. "Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali", ha detto il leader della Lega in un video su Instagram. Oggi Salvini è tornato a commentare la sentenza chiedendo che “l'intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero, perché dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni dopo essere stato aggredito e rapinato non penso sia giusto".
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Raccolta firme del centrodestra per la grazia
Un invito, quello del ministro Salvini, già accolto dai capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc e Maie-Centro Popolare che questa mattina hanno avviato la raccolta firme per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero. "Riteniamo che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto", si legge in una nota congiunta.
La condanna definitiva
Mario Roggero, oggi 72enne, il 28 aprile 2021 ha reagito al tentativo di rapina da parte di tre malviventi nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli sono stati uccisi da Roggero e Alessandro Modica è rimasto ferito e poi arrestato. Ieri la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa a dicembre 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal tribunale di Asti. Il gioielliere, quindi, oltre ai 14 anni e 9 mesi di reclusione deve esperire il pagamento delle provvisionali immediatamente esecutive per complessivi 480mila euro.