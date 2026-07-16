Il gioielliere piemontese è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’uccisione, nel 2021, di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio e il ferimento di un terzo. Salvini dopo la sentenza ha lanciato un appello a Mattarella per la grazia: oggi i capigruppo del centrodestra alla Camera e Senato hanno avviato la raccolta firme ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Bisogna valutare la possibilità di far “tornare a casa” Mario Roggero. All’indomani della sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato in suo favore. "Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa", ha scritto su X il ministro, aggiungendo che da anni c’è "una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle" ed è stato "consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato". Per questo, ha sottolineato Crosetto, "ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare".

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Salvini: “Centrodestra promuova la richiesta di grazia” Già ieri si è espresso il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che si è rivolto a Sergio Mattarella per chiedere la grazia per Roggero. "Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali", ha detto il leader della Lega in un video su Instagram. Oggi Salvini è tornato a commentare la sentenza chiedendo che “l'intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero, perché dopo una vita di lavoro, passare anni in carcere a 72 anni dopo essere stato aggredito e rapinato non penso sia giusto". Vedi anche Mario Roggero: "Prendo atto: la mia pena come l'ergastolo"

Raccolta firme del centrodestra per la grazia Un invito, quello del ministro Salvini, già accolto dai capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc e Maie-Centro Popolare che questa mattina hanno avviato la raccolta firme per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero. "Riteniamo che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto", si legge in una nota congiunta.