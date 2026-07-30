Di Maio, matrimonio in vista con Alessia D'Alessandro: l'annuncio

La storia d'amore nata a Berlino

Secondo quanto raccontato da Di Maio, la proposta di matrimonio è arrivata in un albergo di Berlino. "Alessia ha accettato di sposarmi pochi giorni fa", ha confessato l’ex ministro. Alessia D'Alessandro è un’ex modella italo-tedesca ed ex esponente del M5S. Da alcuni anni vive proprio a Berlino per lavoro e non è un caso che la proposta di matrimonio sia arrivata qui. In Germania, infatti, la coppia ha portato avanti il percorso familiare, lontano dalla scena politica in cui per diverso tempo Di Maio è stato tra i volti più riconosciuti. "Avevo conosciuto Alessia nel 2018, lei si è anche candidata con noi in quegli anni, poi non ci siamo più visti fino al 2022", ha raccontato ancora Di Maio, ripercorrendo le tappe della sua storia d'amore. "Quando, dopo aver lasciato la politica, sono andato a Berlino a trovare degli amici, l'ho chiamata per un caffè. Da quel momento ci siamo frequentati. L'ho rivista a Roma e abbiamo trascorso insieme il Capodanno del 2022 a Parigi. Dopo un anno e mezzo è nato Gabriel, che ora ha quasi due anni". Secondo quanto emerso, le nozze verranno celebrate in Campania, anche se ulteriori dettagli come il luogo esatto e la data non sarebbero ancora stati programmati.