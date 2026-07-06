Luigi Di Maio compie 40 anni: storia e carriera politica

Intervistato pochi giorni fa dal Corriere della sera , l'ex esponente di spicco del Movimento 5 stelle ha ripercorso la sua esperienza ricordando come, da giovanissimo – appena 26enne – sia diventato vicepresidente della Camera. Poi le distanze dagli ex compagni di partito, gli eventi più significativi della sua esperienza politica, la relazione con la compagna e la vita da papà

Luigi Di Maio compie oggi 6 luglio quarant’anni. L’ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, originario di Avellino, ha compiuto il suo cursus honorum entrando in politica giovanissimo e dal sogno di diventare premier ha deciso di lasciare la politica italiana per guardare a quella europea (senza rinunciare all'amore paterno e per la sua famiglia).

Intervistato pochi giorni fa dal Corriere della sera , ha ripercorso la sua esperienza ricordando come, da giovanissimo – appena 26enne – sia diventato vicepresidente della Camera. Poi sono arrivati due mandati parlamentari a Montecitorio e tre incarichi di governo: ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nel primo governo Conte, ministro degli Esteri nei governi Conte II e Draghi. Ha lasciato poi il Movimento 5 Stelle nel 2022 per fondare il gruppo parlamentare centrista Insieme per il Futuro e, successivamente, la lista Impegno Civico.

Ora è fuori dalla politica italiana e lavora alla Commissione europea, occupandosi delle relazioni con i Paesi del Golfo Persico. Ma non si pente di aver lasciato la politica: "La sconfitta elettorale del 2022, quando persi tutto incassando lo 0,6% con Impegno Civico, mi ha cambiato molto in positivo. Ricordo benissimo il 22 ottobre 2022, quando ho lasciato ad Antonio Tajani il mio tavolo al ministero degli Esteri: è stato il giorno in cui ho messo a fuoco quello che mi era successo".

La sua è stata una parabola discendente ma tutto sommato positiva, perché sembra che a 40 anni sia passato dal sogno di fare il primo ministro a “perdere tutto”, come dice. Ma in fondo la svolta in chiave europea lo soddisfa. Resta l’amarezza per alcuni rapporti personali, come le distanze e le rotture con Beppe Grillo, Alessandro Di Battista e Giuseppe Conte; il rispetto per Sergio Mattarella; il riconoscimento del ruolo svolto da Mario Draghi. E passa in rassegna anche alcuni episodi significativi che lo hanno visto protagonista, come la trattativa del 2018 con la Lega, la missione a Mosca prima dell’invasione russa dell’Ucraina e l’autocritica sul populismo.