Guerra Israele-Iran, Di Maio a Sky TG24: "Unica via è la diplomazia"

La guerra in Medioriente con i nuovi scontri tra Israele e Iran mette in discussione gli interessi e le crescenti preoccupazioni dei Paesi del Golfo. Di quale sia il loro ruolo e di quale strategia dovrebbe seguire l'Unione europea nella gestione della sicurezza regionale in Medioriente abbiamo parlato con Luigi di Maio. "Siamo preoccupati per una possibile escalation nella regione. Gli obiettivi dell'Unione Europea sono 4: l'Iran non può avere la bomba atomica; la soluzione diplomatica è l'unica che può fermare il programma nucleare; la sicurezza della regione è la nostra sicurezza; la Russia non è un attore credibile nella mediazione".