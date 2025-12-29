Offerte Sky
Baviera, Rauhnacht a Beilngries: festeggiamenti in maschera

Mondo

A Beilngries, in Baviera, gli abitanti hanno assistito alle celebrazioni del Rauhnacht, una festa che segna i dodici giorni tra Natale e l'Epifania. Durante i festeggiamenti la tradizione prevede che le persone si travestano da diavoli e streghe per scacciare gli spiriti e l'inverno. Alla festa in città hanno preso parte 41 gruppi diversi e oltre mille maschere.

