A Beilngries, in Baviera, gli abitanti hanno assistito alle celebrazioni del Rauhnacht, una festa che segna i dodici giorni tra Natale e l'Epifania. Durante i festeggiamenti la tradizione prevede che le persone si travestano da diavoli e streghe per scacciare gli spiriti e l'inverno. Alla festa in città hanno preso parte 41 gruppi diversi e oltre mille maschere.
Prossimi video
Baviera, Rauhnacht a Beilngries: festeggiamenti in maschera
Mondo
La Direttrice di The Economist: auspico Ue più unita
Mondo
Turchia, raid contro sospetti Isis a Yalova: morti e feriti
Mondo
Cina, prova di forza su Taiwan: esercitazioni militari con fuoco vivo
Mondo
Messico, deraglia treno interoceanico: morti e feriti
Mondo
Taiwan, esercito cinese diffonde mappa delle esercitazioni
Mondo
Indonesia, incendio in casa di riposo: 16 morti
Mondo