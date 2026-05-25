Risultati elezioni comunali Lecco, urne chiuse e spoglio in corso

Nella città lombarda sono cinque i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. Il sindaco uscente Mauro Gattinoni cerca la riconferma nella corsa contro Filippo Boscagli, Mauro Fumagalli, Francesca Losi e Giovanni Colombo
Urne chiuse e spoglio in corso a Lecco, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale del capoluogo di provincia lombardo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI).
I candidati
Sono cinque i candidati alla carica di sindaco di Lecco. Il centrosinistra schiera quattro liste (Partito democratico, Avs, Fattore Lecco e Ambientalmente Lecco) a sostegno del sindaco uscente Mauro Gattinoni. Anche il centrodestra corre con quattro liste (Fratelli d'Italia, Filippo Boscagli sindaco, Forza Italia e Lega) che supportano il candidato Filippo Boscagli. Orizzonte per Lecco, Partito popolare del nord e Patto per il nord schierano invece una lista ciascuno a sostegno delle candidature di Mauro Fumagalli, Francesca Losi e Giovanni Colombo.
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