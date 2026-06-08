Nella città lombarda si sfidano il sindaco uscente Mauro Gattinoni, che al primo turno ha raccolto il 42,53 delle preferenze, e Filippo Boscagli, che è avanti con il 48,65%

Urne chiuse e spoglio in corso a Lecco, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA ).

I risultati del primo turno

Al primo turno il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni ha ottenuto il 42,53% delle preferenze, arrivando secondo dietro al candidato del centrodestra Filippo Boscagli, che ha raccolto il 48,65%. Il movimento civico di Mauro Fumagalli, aspirante sindaco arrivato terzo con il 5,19% dei voti, ha deciso di lasciare libertà di voto, come pure Patto per il Nord (1,74%) che aveva schierato Giovanni Colombo. La quinta candidata in corsa lo scorso 24 e 25 maggio era Francesca Losi (Partito Popolare Del Nord - Città Manzoniana), che si è fermata all’1,89%.