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Elezioni suppletive Veneto, i due seggi al cdx: alla Camera leghisti Di Rubba e Centenaro

Politica
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In 77 comuni del Veneto si è votato anche per le elezioni suppletive. Il centrodestra conserva i due seggi a Montecitorio. Alberto Di Rubba sostituirà nel collegio di Rovigo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Giulio Centenaro, invece, prenderà il posto nel collegio di Selvazzano Dentro (Padova) dell'assessore regionale Massimo Bitonci

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Oltre che per il referendum sulla giustizia, che ha visto la vittoria del No (IL RACCONTO DELLA GIORNATA - LO SPECIALE)., in 77 comuni del Veneto - 36 in provincia di Rovigo e 41 in quella di Padova - il 22 e il 23 marzo si è votato anche per le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Camera lasciati liberi dai leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati presidente e assessore regionale. Gli scrutini hanno decretato la vittoria del centrodestra in entrambi i seggi: eletti i leghisti Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro, rispettivamente nel collegio di Rovigo e in quello di Selvazzano Dentro (Padova).

I risultati nei due Collegi

Nel Collegio Veneto 2-U01 (Rovigo) ha vinto il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba: i dati definitivi lo danno al 57,43% delle preferenze, contro il 34,91% del candidato del centrosinistra Giacomo Bovolenta. Più staccato Giuseppe Padoan, di Italia Resiste Libera, con il 7,67%. "È una grande vittoria, che mi rende orgoglioso e profondamente grato”, ha commentato Di Rubba. Nel Collegio Veneto 2-U02 (Selvazzano Dentro) ha vinto il leghista Giulio Centenaro con il 59,44%: ha superato Antonino Stivanello del centrosinistra (31,21%), Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia (5,03%) e Andrea Paccagnella di Ora! (4,32%).

Alberto Stefani, eletto presidente del Veneto, nel suo comitato elettorale, 24 novembre 2025. ANSA/ NICOLA FOSSELLA

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L’affluenza

Nei due collegi del Veneto l’affluenza definitiva è stata di poco superiore al 50%: in provincia di Padova è stata del 57,65%, rispetto al 72,38% delle precedenti elezioni del 2022; in quella di Rovigo si è fermata al 52,21%, rispetto al 67,41% di quattro anni fa.

I seggi alla Camera

Di Rubba e Centenaro saranno deputati della Lega: il loro incarico da parlamentari durerà poco più di un anno. Il centrodestra, quindi, conserva i seggi alla Camera di Rovigo e Selvazzano. Alberto Di Rubba sostituirà nel collegio di Rovigo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Giulio Centenaro, invece, prenderà il posto nel collegio di Selvazzano Dentro (Padova) dell'assessore regionale Massimo Bitonci.

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