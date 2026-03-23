In 77 comuni del Veneto si è votato anche per le elezioni suppletive. Il centrodestra conserva i due seggi a Montecitorio. Alberto Di Rubba sostituirà nel collegio di Rovigo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Giulio Centenaro, invece, prenderà il posto nel collegio di Selvazzano Dentro (Padova) dell'assessore regionale Massimo Bitonci ascolta articolo

Oltre che per il referendum sulla giustizia, che ha visto la vittoria del No (IL RACCONTO DELLA GIORNATA - LO SPECIALE)., in 77 comuni del Veneto - 36 in provincia di Rovigo e 41 in quella di Padova - il 22 e il 23 marzo si è votato anche per le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Camera lasciati liberi dai leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati presidente e assessore regionale. Gli scrutini hanno decretato la vittoria del centrodestra in entrambi i seggi: eletti i leghisti Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro, rispettivamente nel collegio di Rovigo e in quello di Selvazzano Dentro (Padova).

I risultati nei due Collegi Nel Collegio Veneto 2-U01 (Rovigo) ha vinto il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba: i dati definitivi lo danno al 57,43% delle preferenze, contro il 34,91% del candidato del centrosinistra Giacomo Bovolenta. Più staccato Giuseppe Padoan, di Italia Resiste Libera, con il 7,67%. "È una grande vittoria, che mi rende orgoglioso e profondamente grato”, ha commentato Di Rubba. Nel Collegio Veneto 2-U02 (Selvazzano Dentro) ha vinto il leghista Giulio Centenaro con il 59,44%: ha superato Antonino Stivanello del centrosinistra (31,21%), Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia (5,03%) e Andrea Paccagnella di Ora! (4,32%). Vedi anche Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito