Elezioni suppletive Veneto, i due seggi al cdx: alla Camera leghisti Di Rubba e CentenaroPolitica
In 77 comuni del Veneto si è votato anche per le elezioni suppletive. Il centrodestra conserva i due seggi a Montecitorio. Alberto Di Rubba sostituirà nel collegio di Rovigo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Giulio Centenaro, invece, prenderà il posto nel collegio di Selvazzano Dentro (Padova) dell'assessore regionale Massimo Bitonci
Oltre che per il referendum sulla giustizia, che ha visto la vittoria del No (IL RACCONTO DELLA GIORNATA - LO SPECIALE)., in 77 comuni del Veneto - 36 in provincia di Rovigo e 41 in quella di Padova - il 22 e il 23 marzo si è votato anche per le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Camera lasciati liberi dai leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati presidente e assessore regionale. Gli scrutini hanno decretato la vittoria del centrodestra in entrambi i seggi: eletti i leghisti Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro, rispettivamente nel collegio di Rovigo e in quello di Selvazzano Dentro (Padova).
I risultati nei due Collegi
Nel Collegio Veneto 2-U01 (Rovigo) ha vinto il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba: i dati definitivi lo danno al 57,43% delle preferenze, contro il 34,91% del candidato del centrosinistra Giacomo Bovolenta. Più staccato Giuseppe Padoan, di Italia Resiste Libera, con il 7,67%. "È una grande vittoria, che mi rende orgoglioso e profondamente grato”, ha commentato Di Rubba. Nel Collegio Veneto 2-U02 (Selvazzano Dentro) ha vinto il leghista Giulio Centenaro con il 59,44%: ha superato Antonino Stivanello del centrosinistra (31,21%), Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia (5,03%) e Andrea Paccagnella di Ora! (4,32%).
Vedi anche
Risultati elezioni Veneto, vince Stefani: Lega primo partito
L’affluenza
Nei due collegi del Veneto l’affluenza definitiva è stata di poco superiore al 50%: in provincia di Padova è stata del 57,65%, rispetto al 72,38% delle precedenti elezioni del 2022; in quella di Rovigo si è fermata al 52,21%, rispetto al 67,41% di quattro anni fa.
I seggi alla Camera
Di Rubba e Centenaro saranno deputati della Lega: il loro incarico da parlamentari durerà poco più di un anno. Il centrodestra, quindi, conserva i seggi alla Camera di Rovigo e Selvazzano. Alberto Di Rubba sostituirà nel collegio di Rovigo il presidente del Veneto Alberto Stefani. Giulio Centenaro, invece, prenderà il posto nel collegio di Selvazzano Dentro (Padova) dell'assessore regionale Massimo Bitonci.
Vedi anche
Referendum sulla giustizia, la vittoria del No raccontata in 3 mappe
©Ansa
Da Decaro a Stefani: tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia