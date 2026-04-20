Governo, si stringe per completare la squadra: cosa sapere

Nel mosaico degli incarichi entra poi anche la questione Consob. In pole per la guida dell'autorità di controllo della Borsa c'è il nome del sottosegretario Freni sul quale però sarebbe in corso un approfondimento visto che, come componente del Mef, è tra gli autori della riforma del mercato dei capitali. Da fonti di maggioranza vicine al dossier si fanno comunque notare diversi precedenti di componenti dell'esecutivo passati all'autorità: lo stesso uscente Paolo Savona così come Giuseppe Vegas che aveva anche le stesse deleghe attualmente detenute da Freni. In tutti e due i casi - si evidenzia - l'Antitrust, che valuta le incompatibilità ai sensi della legge Frattini, ha ritenuto che la norma non si applicasse alle autorità indipendenti. Un quadro insomma "chiaro e consolidato", viene sostenuto.