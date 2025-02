Marina Berlusconi, la politica senza la militanza. Forse

L'intervista rilasciata dall'erede di Silvio al Foglio è una specie di manifesto di cosa dovrebbe essere una democrazia liberale, di quali sono i valori dell'Occidente e degli opposti estremismi. Le sue posizioni, non frequenti ma puntuali, appaiono come un'interpretazione dei pensieri del padre applicata al mondo cambiato, dove lui non c'è più. Ma quanto è reale il suo disinteressamento alla politica? Quanto è vicina a Tajani?