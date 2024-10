Sky TG24 Live in Roma 2024, oggi l'evento alle Corsie Sistine. LIVE

Alle 9:00, nel Pre Live In-Sky Up The Edit, ospiti il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese e la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto (in replica alle 21 sul canale 500). Poi alle 09:30 ci sarà l'apertura ufficiale di Live In, con un dialogo con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis.