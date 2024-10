Live in Roma, Land Rover Italia: “Il motore elettrico sarà il futuro"

Durante la puntata di Business, oggi in scena alle Corsie Sistine in occasione di Live In Roma, si è parlato di varie tematiche: trasporti, sostenibilità, elettrificazione dei veicoli, nuove tecnologie e settore finanziario-assicurativo. Gli ospiti erano Marco Santucci (Jaguar Land Rover Italia), Pasqualino Monti (ad di Enav) e Barbara Lucini (responsabile sostenibilità Generali Italia)

Trasporti, elettrificazione dei veicoli, sostenibilità, nuove tecnologie e settore assicurativo: tante le tematiche affrontate durante la puntata di Business, la rubrica di economia e finanza di Sky TG24 che oggi è eccezionalmente andata in scena alle Corsie Sistine, in occasione di Live In Roma. Protagonisti dell'appuntamento odierno con Vittorio Eboli, Marco Santucci di Jaguar Land Rover Italia, Pasqualino Monti, ad di Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo), e Barbara Lucini, responsabile sostenibilità di Generali Italia.

Intervenendo durante la puntata di Business, Monti ha parlato delle nuove tecnologie e della sostenibilità ambientale del trasporto aereo. “Gestiamo lo spazio aereo nazionale, quindi un elemento centrale è la tecnologia e la capacità, attraverso la tecnologia stessa, di ridurre l'impatto dei consumi di carburante da parte degli aerei”, ha spiegato Monti. “La tecnologia ci aiuta nelle varie fasi di volo: durante la rotta, l'avvicinamento e il rullaggio”. L'ad di Enav ha elencato i nuovi strumenti impiegati da Enav nela riduzione delle emissioni: dagli strumenti che permettono di non far girare a vuoto l'aereo prima di atterrare, favorendo dei corridoi liberi e risparmiando carburante, fino agli strumenti che consentono di ridurre i tempi nelle fasi di rullaggio, come l'arrivo al finger,al parcheggio o alla pista per decollare, così da ridurre i consumi.

Sostenibilità in ambito finanziario

“La sostenibilità per noi è principio ispiratore”, afferma Barbara Lucini, responsabile sostenbilità di Generali Italia. “L'obiettivo per noi è creare valore condiviso mentre perseguiamo i nostri obiettivi economico-finanziari. Per farlo si tratta di agire in modo responsabile nei nostri ruoli da assicuratori”, precisa. “Noi siamo anche datori di lavoro, e uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere inclusione, merito, diversità, modelli di lavoro flessibili e sostenibilità”, ha aggiunto Lucini. Tra i progetti della compagnia assicurativa italiana spicca “il programma insieme a Human Safety Net che si propone, a partire da gennaio, di formare nel mondo del lavoro 3mila rifugiati nel campo dell'assistenza. Abbiamo grande bisogno di figure sanitarie e di assistenza e questo progetto punta ad accogliere, accanto a un bisogno fondamentale: servizi di cura, assistenza e salute”, ha spiegato ancora la responsabile sostenibilità di Generali Italia.

La sicurezza alla guida

Tra i temi della puntata anche la sicurezza alla guida. “Solo in Italia, nel 2023, ci sono stati 8 morti e più di 600 feriti gravi a causa della guida dell'automobile. Oltre al danno sociale, è un problema rilevante per la società”. Per questo, secondo Santucci è importante che “nella transizione ecologica ci sia la sicurezza”. “La macchine totalmente elettriche sono sempre più avanzate e sicure”, ha sottolineato ancora il numero uno di Jaguar Land Rover Italia, perché “permettono di evitare le problematiche legate alla distrazione del pilota, fino ad arrivare alla guida autonoma. In questo senso, Land Rover sta sperimentando”.

Enav e innovazione

In campo innovativo, Enav “aggancia all'industria drone i nostri software”, ha spiegato Pasqualino Monti. “Svolgiamo diversi servizi anche per l'agricoltura: ad esempio il nostro drone che controlla i terreni e riesce a dare quei dati fondamentali per l'espletamento delle loro attività”, ha aggiunto. Tra i progetti dell' Ente nazionale per l'assistenza al volo “l'accordo appena chiuso con Amazon che prevede di effettuare, entro questo dicembre, la prima consegna di un pacco a domicilio attraverso i droni”.