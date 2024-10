Giampaolo Morelli, l'attore e regista protagonista al Live in Roma

Alla sua quarta regia Giampaolo Morelli ha presentato a Roma, in occasione dell’evento organizzato da Sky TG24 Live In, L’amore e altre seghe mentali. Il film è produzione Eagle Original Content e Italian International Film, in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Prime Video e arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 17 ottobre. Nel cast, oltre allo stesso Morelli, ci sono Maria Chiara Giannetta, Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri. Durante il panel condotto dalla giornalista Denise Negri, l’attore ha svelato alcune curiosità di questa commedia romantica, esilarante e politicamente scorretta. In testa all’articolo potete trovare il video con l’intervista completa.