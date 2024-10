Piedone, la serie Sky Original presentata a Sky TG24 Live In Roma

Salvatore Esposito e Silva D'Amico raccontano il dietro le quinte della produzione Sky che fa da sequel ai celebri film con Bud Spencer. L'intervista del vicedirettore Omar Schillaci

Piedone, nuova serie Sky Original, sta per arrivare su Sky. Nel corso di Sky TG24 Live In Roma, il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci ne ha parlato con Silvia D’Amico e Salvatore Esposito, i due protagonisti. Potete vedere il video in testa a questo articolo.

Un sequel dei film con Bud Spencer "Dal nostro punto di vista Piedone è un grandissimo sequel di quelli che sono stati quattro film di Bud Spencer – ha esordito Esposito -. Il mio personaggio, l'ispettore Vincenzo Palmieri, sarà un po' il figlioccio di quel personaggio interpretato da Bud Spencer, e in questo suo nuovo viaggio incontrerà nuovi personaggi sul suo percorso tra cui…". "Sonia Ascarelli – interviene Silvia D'Amico per parlare del suo personaggio - un commissario di quelli incorruttibili che si troverà ad avere a che fare con un ispettore un po' meno professionale. All'inizio il loro incontro sarà un po' come cane e gatto ma a un certo punto non potranno più fare a meno uno dell'altra".

"I padri dei supereroi" Piedone è un poliziesco pieno di ironia che pesca dall'immaginario creato da Bud Spencer e Terence Hill rendendogli omaggio: "Sono stati i padri, se non i nonni dei primi supereroi – dice Esposito - erano imbattibili e anche quando interpretavano dei banditi difendevano sempre i più deboli e sono stati secondo me un grande spunto per i successivi film della Marvel". Un omaggio rispettoso, che non scimmiotta, "perché non esiste più Bud Spencer", così anche le botte, che ci sono, sono diverse.

In arrivo su Sky "Un po' leggera, un po' poliziesca, un po' action, un po' drammatica", Piedone, diretta da Massimo Maria Federici, è una serie Sky Original prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.