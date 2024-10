Ospite a Start a Live In Roma, l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, la segretaria del Pd ha affrontato diversi temi: dalla guerra in Medioriente alla Manovra, fino alle elezioni regionali in Emilia Romagna e alla cittadinanza italiana

La segretaria del Pd Elly Schlein, ospite a Live In Roma, l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, ha affrontato diversi temi caldi: dalla guerra in Medioriente alla Manovra del governo, fino alle elezioni regionali in Emilia Romagna e alla cittadinanza italiana. Ospite a Start con la giornalista Giovanna Pancheri, la leader dem, all'indomani dall'anniversario dell'attacco del 7 ottobre, ha ribadito l'urgenza di un “cessate il fuoco immediato” in Medioriente e la necessità di un “dialogo di pace”. “L'anniversario di ieri ha ricordato una brutale strage compiuta da Hamas che ha visto trucidare civili israeliani, ma in quest'anno abbiamo visto il massacro di 40mila palestinesi e di minori. Non è accettabile, noi chiediamo un cessate il fuoco, chiediamo la liberazione degli ostaggi e la soluzione due popoli due Stati”, ha ribadito Schlein.

Schlein: “Il governo riconosca lo stato di Palestina”

"Noi vogliamo uno sforzo diplomatico più forte da parte del governo e dell'Ue", ha sottolineato ancora Schlein nel corso dell'intervista esclusiva a Live In Roma. “Noi come partito democratico chiediamo che la Palestina sia riconosciuta perché anche i palestinesi hanno diritto a uno Stato, proprio come gli israeliani”. Non solo, "noi crediamo che la comunità internazionale debba avere un ruolo forte", ha aggiunto la segretaria dem, che ha ribadito l'urgenza che “la comunità internazionale e l'Unione europea devono tornare a parlare di pace”. Cosa può fare il governo italiano in questo senso? “Riconoscere lo stato di Palestina è il primo passo per un processo di pace”, ha specificato Schlein, “come fatto da altri”.

Schlein: “Sulla Manovra il governo non si è confrontato con noi”

Sulla questione della Manovra, Elly Schlein ha dichiarato che un dialogo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “non c'è stato”. “È mancato un confronto con il sistema paese, mentre con l'opposizione non c'è stato nessun confronto, ha aggiunto. "Il governo non ha tenuto a confrontarsi con noi", ha ribadito la segretaria dem. Le proposte del Pd ci sono, spiega Schlein, come quella sugli “investimenti sulla Sanità”, per cercare di ridurre le liste di attesa in primis.