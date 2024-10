Hanno ucciso l'Uomo Ragno, la serie presentata a Sky TG24 Live IN Roma

L'ideatore, autore e regista Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli ospiti dell'evento organizzato da Sky TG24 per raccontare i retroscena della serie Sky Original. Dall'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Arriverà venerdì 11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), serie Sky Original di Sydney Sibilia con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. A tre giorni dal suo debutto, la serie è stata presentata nell’ambito di Sky TG24 Live In Roma, in un panel condotto da Federica Pirchio. Potete vedere il video in testa a questo articolo.

Ideatore e protagonisti sul palco Sul palco Sydney Sibilia, creatore e regista della serie (insieme ad Alice Filippi e Francesco Ebbasta), Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Una serie che racconta la nascita del mito degli 883, band iconica degli anni ’90, le cui canzoni ancora oggi sono amatissime dal pubblico di ogni età. Per Sydney Sibilia, il segreto del successo di quei brani è “il loro coefficiente di sincerità” e “una profondità che ha permesso alle canzoni di superare la prova del tempo”. leggi anche Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, tutto quello che c'è da sapere sulla serie

Il casting Ma per dare vita e forma a una serie sugli 883 servivano un Max e un Mauro credibili, e trovarli non è stato semplice. Dopo casting decisamente lunghi, la produzione ha trovato gli attori perfetti: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, ma si è dimenticata di un dettaglio non da poco, come ha svelato Sibilia: “Li abbiamo presi e ci siamo dimenticati di dirglielo”. Ad accorgersi che forse il provino era andato bene è stato Matteo Oscar Giuggioli: “All’ennesima prova costumi ho detto a Elia: forse ci hanno preso”.

Diventare Max e Mauro Da lì è cominciato il processo di trasformazione in Max e Mauro, che inizialmente ha trovato qualche ostacolo. “Ai provini un attore risponde sì a qualsiasi domanda – ha raccontato Sibilia – così quando gli abbiamo chiesto se sapeva cantare, Elia ha detto ‘certo’. Quando invece abbiamo fatto la prima prova è stata una tragedia, un disastro. Abbiamo preso il maestro Ciro Caravano del gruppo Neri Per Caso, con cui ha lavorato tantissimo, e alla fine penso che spesso la voce di Max e la sua sono diventate indistinguibili”. vedi anche Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, le interviste al cast della serie tv

Canzoni e omaggi Ognuno di loro ha una canzone degli 883 preferita. Per Nuzzolo è la ballad romantica Nessun rimpianto, per Giuggioli il classico tratto dal primo album S’inkazza, per Sibilia, invece, una perla nascosta, a lungo rimasta inedita, scartata e poi recuperata per un’edizione speciale: Il problema. E la serie è ricca di omaggi ad altri prodotti che hanno segnato la storia del genere teen drama, come ha spiegato Sibilia: “Il primo episodio è un omaggio a Ovosodo (film di Paolo Virzì, ndr), il secondo alla serie americana Super Bad, ma poi c’è dentro tanto altro, anche tanto Beverly Hills 90210”. Se volete sentire le altre curiosità e gli aneddoti raccontati dai protagonisti e dal creatore di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, potete vedere il video in testa a questo articolo.