Gualtieri tocca uno degli argomenti più dibattuti per la Capitale degli ultimi giorni, l'accesso limitato per uno dei monumenti più famosi del mondo, Fontana di Trevi. "Faremo una cosa semplice - spiega il primo cittadino - il problema di Fontana di Trevi è che per ammirarla ora si sta stretti, ci sono troppe persone per quel tipo di spazio. Faremo quindi passare un tot numero di persone, che potranno godersela con calma, e mano a mano che queste vanno via entreranno altri. Noi lo sperimentiamo. Poi vedremo se sarà più comodo e razionale far pagare un ticket, uno o due euro. Ma per i primi mesi ci sarà solo un limite di flusso, per potersela godere al meglio, e per questi primi mesi non sarà a pagamento"

Gualtieri: disagi mia responsabilità, ma cantieri necessari per una Capitale più bella

Sul nodo cantieri e disagi, Gualtieri non si tira indietro: "Stiamo cercando di far convivere il passato di Roma con le esigenze di trasformazione della nostra città, e non solo per il Giubileo. Vogliamo rendere Roma più sostenibile. Vogliamo mettere più piazze, più verde, anche tra via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo. Faremo vedere il patrimonio archeologico che abbiamo trovato scavando, anche nella zona di piazza Venezia". Poi aggiunge: "A Roma per troppo tempo non si è fatto nulla. Niente potature, binari non cambiati, rifiuti in mezzo alla strada. Dobbiamo recuperare il tempo perduto. Per questo ho provato a recuperare tutti i soldi possibili, in primis col Pnrr, per attivare i cantieri. Per i disagi prendetevela con me perché è reponsabilità mia - sottolinea Gualtieri -ma se non si inizia, non si finisce mai. Bisognerà convivere per un po' anche con il cantiere a piazza Venezia, ma alla fine avremo la stazione della metro più bella del mondo. Quando c’è un cantiere è normale che ci si arrabbi, ma quando quest'ultimo finisce resta una città bella. Abbiamo deciso anche di rifare le strade in profondità, con i cantieri notturni. Questo autunno sarà dura, ma stiamo cercando di mitigare i disagi per quanto possibile". La città - precisa Gualtieri - va cambiata in due sensi: "Prima cosa gli spazi e la prossimità, i quartieri devono essere un luogo a misura di persone. Non ci devono essere quartieri dormitorio. Voglio luoghi completi. Seconda cosa, dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici, modificando gli spazi fisici. Bisogna togliere un po’ di spazio al cemento e alle auto e mettere più spazio per verdi e parchi, per far abbassare le temperature in città".