Live In Roma, l'astronauta Vittori: "Il futuro è sulla Luna"

Il generale italiano, in forza all'ESA, è intervenuto a Live In Roma e ha parlato delle prossime tappe dell'esplorazione spaziale. Vittori vede nella Luna e nell'estrazione delle sue risorse un passo decisivo: "Il lander lunare è una delle cose più importanti per l’esplorazione e per le future operazioni". E su Elon Musk e la sua Space X è sicuro: "Ha cambiato il modo di fare Spazio"