Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene all'evento di Sky TG24 toccando diversi punti caldi - e di scontro - per governo e maggioranza. A cominciare dal dibattito sulla proposta di Forza Italia per nuove regole sulla concessione della cittadinanza: "Non mi interessa, non è una priorità". Poi sottolinea: "Non ci sarà nessuna patrimoniale, ma chi come le banche ha avuto di più, può dare di più"

Una nuova legge sulla cittadinanza non è nel programma di governo, nè una emergenza da affrontare. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a Live In Roma, liquida il dibattito sulla proposta di Forza Italia per nuove regole sull'accesso alla cittadinanza dopo un percorso di studi completo. Salvini tocca anche il tema di un eventuale contributo da parte delle banche: "Ma non è una patrimoniale". Poi spiega come i ritardi nei trasporti ferroviari siano da collegare al miglioramento della linea e ai cantieri aperti. E sulle elezioni Usa è netto: "Spero che vinca Trump" ( LA DIRETTA DI LIVE IN ROMA ).

Salvini: legge sulla cittadinanza? Non mi interessa, non è una priorità

Sull'ipotesi di uno spazio di discussione nella maggioranza per una nuova legge sulla cittadinanza, come quella presentata da Forza Italia, Salvini è netto: "Nessuno ne sente la necessità. L’Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze. Di che parliamo? Non è una priorità. Oggi è stato arrestato un sedicenne straniero, per rapina e stupro. Fortunatamente la stragrande maggioranza dei giovani stranieri sono per bene. Ma - aggiunge - tu a diciotto anni sei maturo per decidere chi votare, se avete la patente, se chiedere la cittadinanza. Dunque è solo un dibattito televisivo, che non interessa al Paese. Nelle piazze italiane vale zero". E rincara la dose: "Non mi interessa, non è nel programma di governo. Le persone mi chiedono di impegnarmi sul lavoro e sulle tasse, non sulle cittadinanze da dare in omaggio".