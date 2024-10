Live In Roma, Urso: "No a nuove tasse", Landini: "Solo marchette"

Continua il balletto sui sacrifici per la prossima manovra. Evocati dal Ministro Giorgetti, poi smentiti, poi chiariti, ora il ministro delle Imprese Adolfo Urso a Sky TG24 Live In Roma li esclude: "Non ci saranno né sacrifici, né nuove tasse. Il ministro Giorgetti ha chiarito che il taglio del cuneo sarà confermato". Nella manovra è invece allo studio, dice il ministro, un aiuto per l'alloggio per quei lavoratori che si spostano per trovare un impiego.



Di visione del tutto opposta Maurizio Landini, a capo della Cgil, che dal palco delle Corsie Sistine ha descritto una realtà molto diversa: "Nel Piano Strutturale di Bilancio è scritto che volete tagliare la spesa pubblica, che è fatta di sanità, scuola, stipendi. E quando bisogna ridurre il debito si può tagliare la spesa o aumentare le entrate. Ma da questo Governo sono arrivati solo condoni su condoni". Per questo la Cgil non esclude lo sciopero generale.