Renzi tra politici più ricchi: dichiarazione redditi di oltre 2 mln

L’ex premier e leader di Iv ha dichiarato una cifra in calo rispetto all’anno precedente ma comunque oltre i 2 milioni di euro. Ancora, però, è presto per stilare classifiche: non tutte le dichiarazioni dei redditi 2024, infatti, sono arrivate agli uffici di Camera e Senato

Matteo Renzi si conferma tra i parlamentari più ricchi. Dalla documentazione patrimoniale pubblicata sul sito del Senato, risulta che l’ex premier e leader di Iv abbia dichiarato una cifra in calo rispetto all’anno precedente ma comunque oltre i 2 milioni di euro. L’anno scorso Renzi si era piazzato al secondo posto, dietro il deputato Antonio Angelucci: è probabile che quest’anno persa qualche posizione. Ancora, però, è presto per stilare classifiche: non tutte le dichiarazioni dei redditi 2024, infatti, sono arrivate agli uffici di Camera e Senato. A ottobre era stato pubblicato anche il reddito della premier Giorgia Meloni, pari a quasi mezzo milione di euro (459.460 euro rispetto ai 293.531 dell'anno prima).

Renzi oltre 2 milioni di euro

Renzi ha presentato la dichiarazione sulla situazione patrimoniale il 29 novembre scorso. Nel 2023, nel dettaglio, l’ex premier ha dichiarato un reddito di 2.339.469 euro. L'anno precedente era stato di 3.217.735 euro. Sull'ultima dichiarazione dei redditi non sono specificate proprietà o quote in società, come ad esempio un anno fa in riferimento alla modifica della ragione sociale della società Ma.re consulting, costituita nel 2021 e diventata Mare holding, cedendo - si specificava - il 10% delle quote.

Il duello con Angelucci

All’appello mancano ancora delle dichiarazioni “pesanti”, come quella del deputato della Lega e imprenditore Antonio Angelucci: il suo reddito complessivo per il 2023 (quindi periodo d’imposta 2022) era stato di 3.334.400 euro, di circa 116mila euro superiore a quello di Renzi. Manca anche quella del senatore a vita e archistar Renzo Piano: nel 2023 si era piazzato al terzo posto, subito dopo Renzi, con 2 milioni e 901 mila euro. Renzi, comunque, ha già perso il primato al Senato: la senatrice leghista Giulia Bongiorno ha dichiarato 2.541.491 ed è al momento la più ricca di Palazzo Madama.