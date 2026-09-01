Belén Rodríguez si sfoga sui social, poi cancella tutto

La showgirl ha pubblicato sui social un lungo messaggio personale, poi rimosso, in cui ha raccontato di attraversare settimane difficili e di sentirsi fragile e delusa. Lo sfogo è arrivato nella stessa giornata in cui si è riacceso il confronto a distanza con Fabrizio Corona, ma Belen Rodriguez non ha indicato esplicitamente un unico destinatario delle sue parole
Sono giorni movimentati per Belén Rodríguez, tornata al centro dell’attenzione anche per un messaggio molto personale condiviso su Instagram e successivamente eliminato. La showgirl argentina avrebbe affidato ai social alcune riflessioni sul momento che sta vivendo, poi cancellandole prontamente, mostrando un lato più vulnerabile e lontano dall’immagine di forza che spesso accompagna la sua esposizione pubblica. Nel testo, pare abbia parlato delle pressioni che sente quotidianamente e della fatica di affrontarle sempre con la stessa sicurezza.
Lo sfogo sarebbe comparso domenica 30 agosto 2026, proprio mentre si riaccendeva il confronto a distanza con Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva infatti annunciato nuovi contenuti di Falsissimo e, nelle stesse ore, aveva pubblicato una chat privata con Belén Rodríguez, che gli avrebbe chiesto di fermarsi e di non diffondere la puntata dedicata a lei e alla sua famiglia. Rodríguez, tuttavia, nel suo messaggio non avrebbe indicato esplicitamente una singola persona come destinataria delle sue parole.
Le parole di Belén Rodríguez
Il lungo testo pubblicato da Belén Rodríguez è rimasto online per poco tempo. La showgirl ha poi deciso di cancellarlo, ma nel frattempo il contenuto era già stato ripreso e condiviso, rendendo possibile ricostruirne le parole.
Nel messaggio, avrebbe raccontato di aver attraversato settimane difficili e di sentirsi particolarmente provata dalle continue pressioni. Pur cercando di mostrarsi forte, ha ammesso di non riuscire sempre a mantenere quella corazza.
Nel messaggio, poi cancellato, Belen avrebbe raccontato di aver attraversato settimane difficili e di sentirsi spesso bersagliata. Avrebbe ammesso che, nonostante il tentativo di mostrarsi forte, la situazione le avrebbe fatto male. In quella giornata, avrebbe spiegato di sentirsi particolarmente fragile e delusa. Avrebbe poi riflettuto sui “demoni” e sulle gioie che appartengono a ognuno, sottolineando quanto sarebbe doloroso essere colpiti da qualcuno per interesse personale. Infine, avrebbe espresso il proprio stupore per il comportamento di chi, a suo dire, riuscirebbe comunque a dormire tranquillamente dopo aver fatto del male agli altri.
Approfondimento
Belen, gli attacchi di panico e la depressione: "Cosa mi ha aiutato"
La difesa della vita privata
Una parte dello sfogo sarebbe dedicata alla difficoltà di proteggere la propria dimensione privata quando si è un personaggio pubblico. Belén Rodríguez ha riconosciuto la propria esposizione, ma ha contestato l’idea che la notorietà possa giustificare comportamenti invasivi nei confronti della vita personale.
Sempre nello stesso messaggio, Belen avrebbe anche riconosciuto di essere un personaggio pubblico, precisando però che questo, a suo avviso, non darebbe a nessuno il diritto di prendersi gioco della vita privata altrui. Avrebbe raccontato di aver pianto a lungo e si sarebbe poi chiesta quanto potesse importare agli altri della sua sofferenza. Dopo aver asciugato le lacrime, avrebbe detto di aver cercato di riflettere sulla situazione, arrivando alla conclusione che sarebbe necessario essere forti per affrontare questo mondo.
Le parole racconterebbero quindi un momento di particolare vulnerabilità, seguito però dalla volontà di ritrovare equilibrio e forza dopo il pianto.
Approfondimento
Belén Rodríguez avrà presto la cittadinanza italiana, l'annuncio su IG
La riflessione sui propri errori
Belén Rodríguez ha affrontato anche il tema delle imperfezioni personali. La showgirl ha riconosciuto di commettere errori e di non riuscire sempre a trarne una lezione, ma ha sottolineato il proprio impegno quotidiano nel tentativo di migliorarsi.
Avrebbe osservato che, pur riconoscendo la presenza di molte persone in gamba, a suo giudizio sarebbero numerose anche quelle “povere di spirito”. Avrebbe precisato di non considerarsi perfetta e di commettere spesso degli errori, ammettendo che non sempre riuscirebbe a imparare da ciò che sbaglia. Allo stesso tempo, avrebbe sottolineato di impegnarsi quotidianamente per cercare di diventare una persona migliore.
Approfondimento
Belen Rodriguez in vacanza a Venezia con Gaetano Fidanzati
Il ringraziamento ad Arisa
Nel mezzo delle riflessioni più amare trova spazio anche un passaggio dedicato ad Arisa. Belen ha ringraziato l’artista per averle fatto venire voglia di cantare una canzone nella quale sente di riconoscersi profondamente.
Avrebbe infine ringraziato Arisa, definendola un’amica cara e una persona dal grande cuore, per averle fatto tornare la voglia di cantare una canzone che avrebbe sentito particolarmente vicina e rappresentativa. Avrebbe quindi ribadito di ritenere che i valori e i principi dovrebbero venire prima di ogni altra cosa.
Il riferimento alla musica diventa così una parentesi più luminosa all’interno di un messaggio dominato dalla delusione e dalla necessità di ritrovare una propria dimensione di serenità.
Il tema dell'amore
La parte conclusiva dello sfogo torna infine sul tema dell’amore. Belén Rodríguez ha descritto questo sentimento come qualcosa che rimane dentro di lei nonostante le difficoltà e ha salutato i suoi follower con un messaggio personale.
Avrebbe concluso il messaggio sostenendo che, ancora prima di ogni altra cosa, ci sarebbe l’amore, un sentimento che continuerebbe a vivere dentro di lei. Avrebbe poi rivolto un pensiero ad Arisa, spiegando che cantare sarebbe per lei un modo per sentirsi libera, prima di salutare i suoi follower con un messaggio affettuoso.
Poco dopo, però, ha scelto di rimuovere l’intero contenuto dai social. Le sue parole erano comunque già state riprese e condivise, facendo dello sfogo cancellato uno dei momenti più personali raccontati dalla showgirl nelle ultime ore.
Approfondimento
Belén verso la cittadinanza italiana: ad aprile l'esame di lingua
©Getty
Belen Rodriguez ieri e oggi, il ritorno a Sanremo 2026. FOTO
La modella, conduttrice, showgirl, attrice e cantante argentina torna a Sanremo nel 2026 affiancando Samurai Jay nella serata dei duetti (27 febbraio). Per lei è la quarta volta sul palco dell’Ariston. Tra le sue apparizioni più ricordate, quella del 2012 con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, segnata dall’iconico ingresso con vestito dallo spacco vertiginoso... Ripercorriamo le sue intepretazioni sullo schermo e anche alcuni scatti del suo presente e del suo passato che ama postare sui social, dettando tendenze