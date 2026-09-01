Belén Rodríguez si sfoga sui social, poi cancella tutto

La showgirl ha pubblicato sui social un lungo messaggio personale, poi rimosso, in cui ha raccontato di attraversare settimane difficili e di sentirsi fragile e delusa. Lo sfogo è arrivato nella stessa giornata in cui si è riacceso il confronto a distanza con Fabrizio Corona, ma Belen Rodriguez non ha indicato esplicitamente un unico destinatario delle sue parole Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono giorni movimentati per Belén Rodríguez, tornata al centro dell’attenzione anche per un messaggio molto personale condiviso su Instagram e successivamente eliminato. La showgirl argentina avrebbe affidato ai social alcune riflessioni sul momento che sta vivendo, poi cancellandole prontamente, mostrando un lato più vulnerabile e lontano dall’immagine di forza che spesso accompagna la sua esposizione pubblica. Nel testo, pare abbia parlato delle pressioni che sente quotidianamente e della fatica di affrontarle sempre con la stessa sicurezza. Lo sfogo sarebbe comparso domenica 30 agosto 2026, proprio mentre si riaccendeva il confronto a distanza con Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva infatti annunciato nuovi contenuti di Falsissimo e, nelle stesse ore, aveva pubblicato una chat privata con Belén Rodríguez, che gli avrebbe chiesto di fermarsi e di non diffondere la puntata dedicata a lei e alla sua famiglia. Rodríguez, tuttavia, nel suo messaggio non avrebbe indicato esplicitamente una singola persona come destinataria delle sue parole.

Le parole di Belén Rodríguez Il lungo testo pubblicato da Belén Rodríguez è rimasto online per poco tempo. La showgirl ha poi deciso di cancellarlo, ma nel frattempo il contenuto era già stato ripreso e condiviso, rendendo possibile ricostruirne le parole. Nel messaggio, avrebbe raccontato di aver attraversato settimane difficili e di sentirsi particolarmente provata dalle continue pressioni. Pur cercando di mostrarsi forte, ha ammesso di non riuscire sempre a mantenere quella corazza. Nel messaggio, poi cancellato, Belen avrebbe raccontato di aver attraversato settimane difficili e di sentirsi spesso bersagliata. Avrebbe ammesso che, nonostante il tentativo di mostrarsi forte, la situazione le avrebbe fatto male. In quella giornata, avrebbe spiegato di sentirsi particolarmente fragile e delusa. Avrebbe poi riflettuto sui “demoni” e sulle gioie che appartengono a ognuno, sottolineando quanto sarebbe doloroso essere colpiti da qualcuno per interesse personale. Infine, avrebbe espresso il proprio stupore per il comportamento di chi, a suo dire, riuscirebbe comunque a dormire tranquillamente dopo aver fatto del male agli altri. Approfondimento Belen, gli attacchi di panico e la depressione: "Cosa mi ha aiutato"

La difesa della vita privata Una parte dello sfogo sarebbe dedicata alla difficoltà di proteggere la propria dimensione privata quando si è un personaggio pubblico. Belén Rodríguez ha riconosciuto la propria esposizione, ma ha contestato l’idea che la notorietà possa giustificare comportamenti invasivi nei confronti della vita personale. Sempre nello stesso messaggio, Belen avrebbe anche riconosciuto di essere un personaggio pubblico, precisando però che questo, a suo avviso, non darebbe a nessuno il diritto di prendersi gioco della vita privata altrui. Avrebbe raccontato di aver pianto a lungo e si sarebbe poi chiesta quanto potesse importare agli altri della sua sofferenza. Dopo aver asciugato le lacrime, avrebbe detto di aver cercato di riflettere sulla situazione, arrivando alla conclusione che sarebbe necessario essere forti per affrontare questo mondo. Le parole racconterebbero quindi un momento di particolare vulnerabilità, seguito però dalla volontà di ritrovare equilibrio e forza dopo il pianto. Approfondimento Belén Rodríguez avrà presto la cittadinanza italiana, l'annuncio su IG

La riflessione sui propri errori Belén Rodríguez ha affrontato anche il tema delle imperfezioni personali. La showgirl ha riconosciuto di commettere errori e di non riuscire sempre a trarne una lezione, ma ha sottolineato il proprio impegno quotidiano nel tentativo di migliorarsi. Avrebbe osservato che, pur riconoscendo la presenza di molte persone in gamba, a suo giudizio sarebbero numerose anche quelle “povere di spirito”. Avrebbe precisato di non considerarsi perfetta e di commettere spesso degli errori, ammettendo che non sempre riuscirebbe a imparare da ciò che sbaglia. Allo stesso tempo, avrebbe sottolineato di impegnarsi quotidianamente per cercare di diventare una persona migliore. Approfondimento Belen Rodriguez in vacanza a Venezia con Gaetano Fidanzati