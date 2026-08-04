La showgirl argentina ha spiegato ai follower cosa l'ha aiutata a ritrovare la serenità: la pratica dello yoga, la respirazione e un cambio di prospettiva basato su amore e perdono

Belen ha spiegato che, quando le veniva suggerito semplicemente di respirare, il consiglio non bastava: la respirazione , ha sottolineato, va imparata nel modo corretto .

A pesare, in quel momento, è stato anche il ricorso ai farmaci . La showgirl ha ricordato quanto fossero violente le crisi che la immobilizzavano: "Quando sono stata male e prendevo gli psicofarmaci , quando mi arrivavano gli attacchi di panico che erano veramente molto forti, ero immobilitata , non riuscivo ad alzarmi dal letto, ad uscire dalla stanza". Un racconto senza filtri, che restituisce la fatica di gestire un disagio spesso difficile da spiegare a chi sta intorno.

Belen ha scelto i social per aprirsi su una delle fasi più complicate della sua vita, quella attraversata dalla depressione e da crisi che la bloccavano completamente. Nel video la conduttrice descrive giornate in cui non riusciva nemmeno a scendere dal letto, arrivando a trascorrere due mesi isolata tra le mura di casa con le tende abbassate.

Belen Rodriguez si è raccontata in un lungo video su Instagram, ripercorrendo il periodo segnato da attacchi di panico e depressione . La showgirl argentina ha spiegato ai follower cosa l'ha aiutata a ritrovare la serenità: la pratica dello yoga, la respirazione e un cambio di prospettiva basato su amore e perdono.

Yoga, respiro e un nuovo sguardo sul mondo

Il punto di svolta, nel suo racconto, è arrivato con lo yoga, diventato uno strumento quotidiano per ritrovare calma e lucidità. La conduttrice ha spiegato che la pratica l'ha aiutata a gestire paura e rabbia grazie soprattutto al controllo del respiro: "Con gli attacchi di panico mi è servito tanto, mi calma e mi rasserena la mente. Se ho paura o inizio ad arrabbiarmi inspiro profondamente".

Accanto alla dimensione fisica, Belen ha raccontato anche un percorso interiore. Durante le sessioni, ha spiegato, si è concentrata su un colore, l'arancione, e su un sentimento da amplificare, l'amore verso se stessa e verso gli altri. Da qui un invito più ampio a coltivare comprensione e gentilezza: quando smettiamo di giudicare e diventiamo più caritatevoli, ha osservato, anche il mondo intorno a noi appare più sereno.

La showgirl ha voluto trasformare la sua esperienza in un messaggio per chi affronta difficoltà simili. In chiusura ha rivolto ai follower un consiglio diretto: "Rinnovo il mio invito, consiglio di praticare Hatha Yoga per chi avesse il bisogno di uscire da attacchi di panico, che poi di conseguenza portano alla depressione". Un modo per ricordare che parlare apertamente di salute mentale, senza vergogna, può essere il primo passo per chiedere aiuto e ritrovare equilibrio.