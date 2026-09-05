Notte di paura per l’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona che, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ha subito un tentativo di estorsione. Minacce che non sono state condotte da parte di sconosciuti ma da “ex amici del figlio”, di cui uno dei due figlio di un giornalista e conduttore televisivo.

Il tentativo di estorsione ai danni di Corona

Il tutto è iniziato nella tarda serata di giovedì 3 settembre quando a Corona sono arrivate minacce nei confronti propri e del figlio: come riportano La Repubblica e Il Giorno, sul cellulare di Corona sono arrivate chiamate e messaggi di due giovani, “ex amici del figlio” come descrive lui successivamente. I due gli intimano di pagare 500 euro altrimenti faranno del male a lui e al primogenito, Carlos Maria, avuto da Nina Moric nel 2002. A quel punto, come si legge sui due quotidiani, il cinquantaduenne si presenta all’ufficio denunce di via Fatebenefratelli, a Milano, attorno all'una. L’ex paparazzo dei vip racconta quello che è successo e mostra agli agenti le chat con le minacce: come si legge dai messaggi, i due ricattatori lo stanno aspettando in via Noè. “Corona risale sul Range Rover e si dirige verso il luogo dell'appuntamento, con due equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale della Questura a fargli da ‘scorta’ a distanza per monitorare la situazione”, si legge sui due giornali.