Fabrizio Corona: "Mio figlio Carlos Maria ha la sindrome di Asperger"

“ Mio figlio ha la sindrome di Asperger ”. Ospite del podcast Radici di Ughetta Di Carlo, Fabrizio Corona ha svelato che il primogenito Carlos Maria , 23 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric, ha ricevuto la diagnosi del neurosviluppo che rientra nei disturbi dello spettro autistico. “È un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono”, ha proseguito. Corona, che nel dicembre 2025 all’età di 50 anni è diventato papà per la seconda volta di Thiago, nato dall’amore con l’attuale compagna Sara Barbieri, ha aggiunto che Carlos vive in una comunità terapeutica, dove riceve il massimo supporto da parte di professionisti qualificati. Nonostante la sua permanenza nella struttura, il ragazzo “viene sempre a casa”, anche in forza del fatto che “adora Thiago e va d’accordo con Sara”. Per il suo futuro, l’ex re dei paparazzi ha inoltre predisposto una solida rete di sicurezza economica e psicologica.

LA CANCELLAZIONE DAI SOCIAL E IL CASO ALFONSO SIGNORINI

Nella puntata del podcast Radici di Ughetta Di Carlo, Fabrizio Corona ha anche raccontato il rapporto con il padre Vittorio, il noto giornalista morto nel 2007 all’età di 59 anni. “Sento la protezione di mio padre in tante occasioni particolari della mia vita, e anche in tanti processi. Sono accadute cose per cui penso che mio padre mi protegga”, ha detto. “Il dono e l’insegnamento più grande che mi ha lasciato è questo: se hai una notizia, la devi dare. Poi mio padre aveva un pregio che io non vorrei: nelle sue idee era incorruttibile. Io sì, sono stato corruttibile, ma adesso sono diventato incorruttibile”. Quando l’intervista ha affrontato il tema delle droghe, Corona ha poi lanciato un messaggio ai giovani: “Credo che le droghe distruggano la gente, e si vede”. Ha aggiunto che lui, “al contrario di quello che pensa la gente”, non sarebbe in realtà mai stato schiavo di sostanze stupefacenti. “La mia vera droga è l'adrenalina, perché è come vivere appeso a un filo. Ciò che mi spaventa davvero, invece, è la paura del vuoto: quella sensazione che provo quando mi trovo nella serenità o nella tranquillità, se non vengo coinvolto in situazioni in cui si vive con il fiato sospeso”. Sul fronte lavorativo, ha poi ripercorso gli eventi risalenti allo scorso febbraio, quando Meta aveva rimosso definitivamente sia i suoi profili privati su Instagram e su Facebook, sia il profilo del format online Falsissimo “per violazioni multiple” delle policy delle piattaforme. L'ex re dei paparazzi ha confessato che la cancellazione dai social è stata “molto più devastante” della causa da 160 milioni di euro che Mediaset gli ha intentato per i “danni reputazionali e patrimoniali” che i vertici dell’azienda e alcuni dei suoi personaggi più noti avrebbero subito a causa delle sue affermazioni a Falsissimo. La vicenda era iniziata con le pesanti accuse che Corona aveva rivolto ad Alfonso Signorini. Secondo lui, il conduttore avrebbe intrattenuto negli anni presunti scambi di messaggi, foto e rapporti sessuali con giovani uomini che, poi, sarebbero diventati concorrenti del reality show da lui condotto, Grande Fratello. La Procura di Milano si sta attualmente occupando del caso.