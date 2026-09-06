Manovra, ipotesi taglio Irpef per i redditi più bassi. Cosa sappiamo

E legata alla potenziale uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo è legata anche un’altra potenziale misura che il governo Meloni starebbe studiando: la detassazione delle tredicesime. Su questo, ha spiegato ancora Osnato, l’ipotesi "minima" di intervento sarebbe una riduzione della tassazione al "15% fino a 15mila” euro che costerebbe "circa 500 milioni. Per me è un po' bassa" come soglia, "il tentativo è quello di cercare di fare un po' di più". Per Osnato si potrebbe pensare di "abbassare l'aliquota al 10% e alzare un po' di più" il tetto dei 15mila euro di reddito, ma sempre con la necessità di reperire le risorse economiche. In ogni caso sostituire l'Irpef ordinaria con una imposta del 15% o del 10% produrrebbe un risparmio netto in busta paga tra 200 e 500 euro, a seconda del reddito.