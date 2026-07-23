La Casa Bianca ha annunciato che il provvedimento è stato determinato dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Ma arrivano proprio in corrispondenza della scadenza di quelli precedenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi, variabili dal 10% al 12,5%, a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Ed entrerà in vigore proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% che Trump aveva introdotto per un periodo di 150 giorni dopo l'annullamento, all'inizio di febbraio da parte della Corte Suprema, di quelli precedenti. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura.

Colpiti 60 Paesi Le misure, diffuse dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer, sono rivolte a 60 Paesi e sostituiscono quelle globali temporanee del 10%. La mossa è il risultato di un'indagine ad ampio raggio che, nella ricostruzione del Financial Time, vede importanti partner commerciali degli Stati Uniti come Giappone, Corea del Sud, India e Canada, oltre all'Ue e al Regno Unito. Nell'indagine figurano anche la Cina e il Brasile.

Dazi differenziati Le nuove misure colpiscono, secondo quanto riferito dall'ufficio di Greer, oltre il 99% del commercio americano: ai Paesi dotati di leggi di contrasto al lavoro forzato è stato applicato un dazio del 10%, mentre a quelli privi è stato invece addebitata una maggiorazione del 2,5%, al 12,5%. Entreranno in vigore nello stesso momento di scadenza dei dazi temporanei. Le merci già soggette a dazi specifici legati alla sicurezza nazionale, tra cui acciaio, alluminio, automobili e relativi componenti, non saranno interessate dai nuovi provvedimenti che si basano su una disposizione della normativa commerciale frequentemente utilizzata - la Sezione 301 del Trade Act del 1974 - considerata giuridicamente come più solida rispetto alla base legale dei dazi annullati dalla Corte Suprema. Esenzioni, inoltre, anche per petrolio, gas e fertilizzanti, oltre ad altri beni che gli Stati Uniti non producono.

I "premi" per chi contrasta il lavoro forzato I Paesi che compiranno progressi nella lotta al lavoro forzato potrebbero vedere i dazi scendere al 10%. Come nel caso dell'India, ad esempio, 'premiata' con il 10% dopo l'approvazione di una legge contro il lavoro forzato che ha corretto il 12,5% inizialmente previsto. Attualmente, tuttavia, gli Stati Uniti non ritengono che i Paesi dell'indagine tutelino adeguatamente i lavoratori, a prescindere dall'esistenza di leggi in materia: rilievi destinati a creare una nuova bufera legale.