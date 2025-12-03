Il PIL viaggia in furgone: 4,9% e 1,53 milioni di posti di lavoro

Nel 60° anniversario di uno dei veicoli commerciali più iconici, il Ford Transit, la ricerca Ford-SDA Bocconi fotografa l’economia su ruote: 4,9% del Pil e 1,53 milioni di posti di lavoro. Decisiva la svolta green, con risparmi per 12mila euro, e quella digitale che taglia i fermi macchina del 60%

L'impatto macroeconomico generato dall'intero ecosistema dei veicoli commerciali leggeri, quelli che conosciamo come furgoni, vale 108 miliardi di euro (dati sul 2024), che si traduce nel 4,9% del Pil nazionale italiano e in 1,53 milioni di occupati. Se le imprese europee “alimentate dai furgoni” formassero uno Stato UE, sarebbe la 6ª economia per PIL, subito dopo Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi, con circa 860 mld di valore aggiunto lordo.

Lo rivela una ricerca condotta da SDA Bocconi per Ford Italia, presentata in occasione di un anniversario emblematico: i 60 anni di Ford Transit, il veicolo commerciale che ha accompagnato le trasformazioni del lavoro in Italia e in Europa.

L'analisi accademica

"Questi dati confermano la centralità di un settore che è la vera spina dorsale dell'economia", afferma Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia. "Celebrare i 60 anni del Transit per noi significa celebrare questo mondo. E la prova più concreta della fiducia che i professionisti italiani ci accordano arriva proprio dal cuore produttivo del Paese, la Lombardia, dove un veicolo commerciale su tre è Ford". A validare la portata del fenomeno è l'analisi accademica. "Non si tratta di un comparto di nicchia, ma di una delle colonne portanti del nostro sistema produttivo", spiega Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia alla SDA Bocconi e curatore della ricerca. "L'evoluzione di questi veicoli è un sismografo preciso dei cambiamenti economici e sociali in atto".