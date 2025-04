Ford E-Transit, la prova su strada del furgone leader in Europa

Ford Pro, la sezione veicoli commerciali di Ford, prosegue la sua marcia verso l'elettrificazione. Abbiamo provato a Barcellona tutta la gamma del suo furgone più iconico, il Transit, che diventa E-Transit. Ma è un'elettrificazione intelligente che diventa anche digitalizzazione in un sistema connesso e integrato: attraverso il monitoraggio da remoto serve alle flotte aziendali a migliorare e ottimizzare la propria produzione e a ridurre i periodi fermo del veicolo.

Da 60 anni è un'icona tra i furgoni, camaleontico e versatile. Ford Transit è ancora su strada e ne percorre tante di strade. E diverse. Ma la direzione sembra segnata, quella verso l'elettrificazione. Abbiamo provato a Barcellona tutta la gamma Transit, in ordine crescente, di dimensioni: E-Transit Courier, Transit Connect PHEV (plug-in hybrid), E-Transit Custom e E-Transit con batteria maggiorata. Questo processo di evoluzione intelligente è anche digitalizzazione in un sistema connesso e integrato: attraverso il monitoraggio da remoto delle proprie flotte infatti serve alle aziende a migliorare e ottimizzare la propria produzione e a ridurre i periodi di fermo del veicolo. E i risultati sono ottimali se si pensa che il 2024 è stato il decimo anno di leadership di Ford in Europa sul fronte dei veicoli commerciali. In Italia è dietro solo a Fiat, con un 2025 che - ci dicono da Ford Italia - è iniziato molto bene.

Ford E-Transit Courier

Il più piccolo: E-Transit Courier La novità più interessante che abbiamo provato è il nuovo Ford E-Transit Courier, il piccolo neonato di casa. In strada è super agile, si porta come una qualsiasi auto, ma resta un veicolo commerciale, un furgone. Elettrico. Batteria da 43 kWh e autonomia dichiarata fino a 300 km. La ricarica dal 10 al 100% utilizzando il caricabatterie di bordo AC da 11 kW del furgone richiede circa 5,3 ore. Per una ricarica pubblica efficiente in termini di tempo, il veicolo offre la capacità di ricarica rapida CC fino a 100 kW, aggiungendo circa 100 km di autonomia in 10 minuti e una ricarica dal 10 all'80% in circa 23 minuti. È stato completamente riprogettato attorno a un'area di carico più ampia e flessibile che offre il 25% in più di volume di carico rispetto al modello precedente. Il volume di carico totale è ora di 2,9 metri cubi. Il carico utile massimo per il modello elettrico è di 700 kg, con un peso massimo rimorchiabile di 750 kg. Ford Pro prevede inoltre costi di costi di manutenzione combinati (programmati e non programmati) inferiori del 35% rispetto ai modelli con motore diesel, supportati da intervalli di manutenzione biennali/a chilometraggio illimitato. I prezzi IVA inclusa vanno dai quasi 38mila euro ai 39mila e 500, considerando che i corrispettivi a motore termico vanno dai 24mila e 500 ai 28mila e 500. Approfondimento Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

Ford E-Transit Custom Sport

E-Transit Custom È lui il più camaleontico e versatile, diventa quel che vuoi. Il nuovo E-Transit Custom permette infatti alle piccole e medie imprese di elettrificare i furgoni da una tonnellata, e "customizzarli" - appunto - a proprio piacimento. Offre fino a 337 km di autonomia, intervalli di manutenzione biennali a chilometraggio illimitato, un carico utile fino a 1.011 kg e una capacità di traino di 2.300 kg. Una carica completa utilizzando la ricarica CA da 11 kW richiede circa 6,7 ore. Per rifornire dal 10 all'80% servono invece circa 39 minuti su un caricabatterie CC da 125 kW. È disponibile anche in versione ibrido plug-in (PHEV) con capacità di guida puramente elettrica per i centri urbani e alimentazione a benzina per viaggi autostradali prolungati, con un'autonomia di guida solo elettrica fino a 56 km.

Ford Transit Connect plug-in hybrid

Transizione verso l'elettrico: Transit Connect Phev Per chi è attratto, ma ancora non si fida troppo del puro elettrico, c'è il Transit Connect plug-in hybrid: il massimo della flessibilità unito alla guida a emissioni zero. Garantisce fino a 119 km di autonomia elettrica e la ricarica CA e CC. È disponibile con passo corto e lungo come furgone o con l'innovativo FlexCab.

I prezzi IVA inclusa per i passo corto e lungo partono da poco sotto i 41mila euro fino ai circa 44mila.

Ford E-Transit extended range

Il "big boy": E-Transit extended range Abbiamo guidato anche il fratello maggiore di casa Transit, l'E-Transit, qui in versione extended range, con una batteria che garantisce un'autonomia massima di 402 km. In strada è super prestante ma comodo, nessuna vibrazione o scricchiolii alla guida. In salita e in discesa risponde benissimo. Si ricarica tanto e velocemente: batteria di 89 kWh, il 28% in più rispetto alla batteria con autonomia standard da 68 kWh. La capacità massima di ricarica CA è stata aumentata da 11 kW a 22 kW. La capacità di ricarica rapida CC è stata aumentata da 115 kW a 180 kW, in modo che una ricarica di 10 minuti possa aggiungere fino a 116 km di autonomia di guida e una ricarica dal 10 all'80% richieda circa 28 minuti.

L'E-Transit con autonomia potenziata è disponibile in una scelta di 19 varianti di modello, tutte con intervalli di manutenzione biennali/a chilometraggio illimitato e supportate dall'ecosistema di soluzioni Ford Pro