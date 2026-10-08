Soldi in banca, chi ne ha di più? I dati di Regioni e province

Il confronto con il 2021 introduce però un elemento diverso. Negli ultimi cinque anni, infatti, sono state proprio le aree con i livelli di risparmio più contenuti a registrare gli aumenti percentuali maggiori. I depositi medi per abitante sono cresciuti dell'11,1% nelle Isole e del 9,4% nel Sud, mentre nel Centro l'incremento è stato del 5%. Nel Nord, invece, la variazione si è fermata all'1,3%. Si tratta di una dinamica che può essere letta come un primo segnale di avvicinamento tra le diverse aree del Paese. La maggiore velocità di crescita delle regioni meridionali, tuttavia, non è ancora sufficiente a cancellare il divario accumulato nel tempo. Anche dopo cinque anni di aumenti più consistenti, infatti, il livello medio dei depositi resta nettamente più elevato al Nord rispetto al Sud e soprattutto alle Isole.