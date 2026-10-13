Airbnb, da oggi commissione unica a carico dell'host: cosa cambia

Per capire che cosa cambia da oggi, è necessario capire come funzionava il sistema fino a ieri. E per farlo la stessa Airbnb ha fornito un esempio: se si decideva di affittare un appartamento a 100 euro a notte, gli ospiti avrebbero visualizzato una cifra pari a 115 euro dopo l'aggiunta dei costi a loro carico. L’host invece avrebbe guadagnato 97, dopo la detrazione dei costi a suo carico.

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