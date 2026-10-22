Per sostenere la riqualificazione degli edifici potrebbe essere rafforzato anche il Conto termico, destinato a finanziare interventi sia della pubblica amministrazione sia dei privati. L’ipotesi sul tavolo prevede una dotazione compresa tra 700 e 800 milioni di euro, da coprire attraverso la flessibilità europea legata alle misure energetiche. L’obiettivo è incentivare la sostituzione degli impianti meno efficienti e ridurre i consumi degli edifici pubblici e privati. Risorse aggiuntive potrebbero inoltre essere inserite nella Manovra per finanziare gli interventi previsti dal Piano casa. Importi e modalità operative sono ancora da definire.