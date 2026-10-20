Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili. A differenza dell’ecobonus o del bonus casa, il contributo viene erogato dal Gse dopo la presentazione e l'approvazione della domanda e non richiede necessariamente una capienza fiscale sufficiente per recuperare l'importo. Per gli incentivi fino a 15 mila euro, nei casi previsti dalla disciplina, è possibile ricevere il pagamento in un'unica soluzione.

Prima di programmare l'intervento è comunque opportuno controllare lo stato della procedura e la disponibilità delle risorse. Il portale dedicato al Conto Termico 3.0 ha già registrato una sospensione temporanea delle domande nel corso del 2026, seguita dalla riapertura del 13 aprile. Il contributo massimo, inoltre, non equivale a un rimborso garantito su qualsiasi spesa: vengono riconosciuti soltanto i costi ammissibili, entro i limiti stabiliti. Bisogna infine verificare le eventuali incompatibilità con altre agevolazioni sulle stesse spese.