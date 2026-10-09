Accensione riscaldamento, ecco dove slitta la data di inizio

Un caso concreto per capire la differenza rispetto al passato è Bologna, capoluogo della Regione: pur essendo nella fascia climatica E, che prevede l’accensione a partire dal 15 ottobre, “gli impianti possono essere attivati dal 1° novembre 2026 al mese di aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere”, si legge sul sito del Comune. “La durata giornaliera di accensione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; i 19°C per tutti gli altri edifici. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole, i luoghi che ospitano attività sportive”.