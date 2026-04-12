Lo scorso 3 marzo, al Gse erano già arrivate domande per un valore totale di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro all’anno. Per questo, in via prudenziale, il portale dedicato all’invio delle istanze era stato chiuso, così da consentire di "compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal Dm 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari". Si è quindi cercato di identificare tutte le richieste inammissibili e le altre che non impatterebbero economicamente sul 2026, così da poter poi procedere con le nuove domande.

Ti potrebbe interessare anche: Quali sono i bonus attivi ma meno utilizzati o poco conosciuti?