Bonus, quali sono quelli poco conosciuti e meno utilizzati in Italia

Di recente è stato introdotto anche l’incentivo per la domotica. Si tratta di un beneficio fiscale pensato per chi sceglie di utilizzare sistemi di automazione degli edifici, utili a gestire a distanza gli impianti domestici controllando in modo intelligente riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda, limitando gli sprechi e riducendo i consumi complessivi. A partire da quest'anno, le aliquote subiscono una riduzione rispetto al passato e variano in base alla tipologia dell’immobile. Per l’abitazione principale la detrazione è al 50%, mentre per gli altri immobili si ferma al 36%. Anche in questo caso specifico la discriminante è legata al “quoziente reddituale” che ne può ridurre le spese. Per i redditi fino a 75mila euro non vi sono limitazioni, mentre per quelli fra 75mila e 100mila euro il tetto massimo detraibile viene ridotto in proporzione. Per i redditi superiori ai 100mila euro, invece, la detrazione massima subisce un taglio drastico fino a un limite di circa 8mila euro totali, mitigato solo dalla presenza di figli a carico.

PER APPROFONDIRE: Bonus domotica 2026, detrazione per rendere la casa smart: a chi spetta e come funziona

Domotica - ©IPA/Fotogramma