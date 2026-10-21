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Economia

Energia e difesa quanto influenzeranno la Manovra?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

La manovra 2027 aumenta il deficit dal 2,9% al 3,4% del Pil e non riduce i rischi per i conti pubblici legati a possibili shock esterni. Il margine di spesa per difesa ed energia andava trovato nelle risorse esistenti, senza nuovo indebitamento

 

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