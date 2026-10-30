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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 ottobre: tutti i numeri vincenti

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Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto venivano estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 30 ottobre 2026.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 29 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 30 ottobre 2026:

  • Bari:                 58 - 79 - 20 - 27 - 07
  • Cagliari:           64 - 45 - 51 - 54 - 62
  • Firenze:            84 - 69 - 21 - 54 - 78
  • Genova:           70 - 24 - 76 - 56 - 73
  • Milano:            32 - 36 - 19 - 33 - 72
  • Napoli:             01 - 38 - 67 - 70 - 36
  • Palermo:          78 - 04 - 72 - 84 - 74
  • Roma:              58 - 70 - 85 - 21 - 34
  • Torino:             49 - 82 - 36 - 69 - 84
  • Venezia:           21 - 86 - 70 - 33 - 63
  • Nazionale:       06 - 24 - 10 - 28 - 63

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria

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Il 10eLotto del 30 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 30 ottobre sono:

 

01 - 04 - 20 - 21 - 24 - 32 - 36 - 38 - 45 - 49 - 51 - 58 - 64 - 69 - 70 - 78 - 79 - 82 - 84 - 86

 

Numero oro: 58

 

Doppio oro: 58 - 79

 

Extra: 07 - 19 - 27 - 33 - 34 - 54 - 56 - 62 - 63 - 67 - 72 - 73 - 74 - 76 - 85

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 30 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 19 - 24 - 49 - 62 - 64 - 85

 

Il numero Jolly è: 27

 

Il numero Superstar è: 83

 

Jackpot del Superenalotto del 30-10-2026: 47.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-10-2026: XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 31 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Torino:          25 (manca da 113 estrazioni)
  • Roma:           13 (manca da 108 estrazioni)
  • Genova:        21 (manca da 104 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 89 estrazioni)
  • Bari:               85 (manca da 82 estrazioni)
  • Napoli:           17 (manca da 82 estrazioni)
  • Torino:           44 (manca da 81 estrazioni)
  • Nazionale:     29 (manca da 77 estrazioni)
  • Napoli:           24 (manca da 74 estrazioni)
  • Roma:            24 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota, i numeri con il maggior ritardo:

  • Bari:              85 (manca da 82 estrazioni) – 48 (da 62) – 32 (da 61)
  • Cagliari:        11 (manca da 89 estrazioni) – 61 (da 67) – 35 (da 64)
  • Firenze:        46 e 33 (mancano da 65 estrazioni) – 88 e 59 (da 49) – 31 (da 43)
  • Genova:        21 (manca da 104 estrazioni) – 36 (da 65) – 4 (da 64)
  • Milano:          26 (manca da 65 estrazioni) – 77 (da 58) – 73 (da 56)
  • Napoli:           17 (manca da 82 estrazioni) – 24 (da 74) – 51 (da 66)
  • Palermo:        67 (manca da 71 estrazioni) – 41 (da 70) – 54 (da 62)
  • Roma:             13 (manca da 108 estrazioni) – 24 (da 74) – 14 (da 69)
  • Torino:            25 (manca da 113 estrazioni) – 44 (da 81) – 19 (da 70)
  • Venezia:         55 (manca da 70 estrazioni) – 73 (da 63) – 10 (da 61)
  • Nazionale:     29 (manca da 77 estrazioni) – 4 (da 61) – 35 (da 60)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 31 ottobre sono:

 

  • 87 (manca da 77 estrazioni) - 88 (da 51) - 58 (da 49) - 9 e 90 (da 44) - 51 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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